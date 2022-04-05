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Altın fiyatları son dakika alış satış verileri! 5 Nisan 2022 Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

05.04.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika alış satış verileri 5 Nisan Salı günü de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının gelmesinin ardından düğün sezonu da yaklaştı. Peki 5 Nisan 2022 Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte 5 Nisan 2022 Salı gününün güncel fiyatları...

Altın fiyatları son dakika alış satış verileri! 5 Nisan 2022 Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları son dakika alış satış verileri 5 Nisan Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte takı takacak kişiler ile yatırım yapmak isteyen kişiler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

5 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 911,46 TL

Gram altın satış: 911,56 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.916,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.972,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.963,00 TL

Yarım altın satış: 2.997,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.482,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.498,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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