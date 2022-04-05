Altın fiyatları son dakika alış satış verileri! 5 Nisan 2022 Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları son dakika alış satış verileri 5 Nisan Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte takı takacak kişiler ile yatırım yapmak isteyen kişiler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

5 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 911,46 TL

Gram altın satış: 911,56 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.916,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.972,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.963,00 TL

Yarım altın satış: 2.997,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.482,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.498,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL



