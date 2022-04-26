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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞTE! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 26 Nisan 2022 Salı

26.04.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 26 Nisan 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından ilgiyle ediliyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. 26 Nisan 2022 Salı gününün güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 26 Nisan 2022 Salı gününün güncel fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞTE! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 26 Nisan 2022 Salı

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 26 Nisan 2022 Salı günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından merak konusu oldu. 26 Nisan 2022 Salı tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 26 Nisan 2022 Salı tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı...

26 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 904,71 TL

Gram altın satış: 904,92 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.902,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.966,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.955,00 TL

Yarım altın satış: 2.994,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.496,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.900,00 TL

Tam altın satış: 5.964,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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