ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜŞTE! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 26 Nisan 2022 Salı

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 26 Nisan 2022 Salı günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından merak konusu oldu. 26 Nisan 2022 Salı tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 26 Nisan 2022 Salı tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı...
Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
Gram altın alış: 904,71 TL
Gram altın satış: 904,92 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.902,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.966,00 TL
Yarım altın alış: 2.955,00 TL
Yarım altın satış: 2.994,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.477,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.496,00 TL
Tam altın alış: 5.900,00 TL
Tam altın satış: 5.964,00 TL
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