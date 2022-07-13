ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 13 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz Çarşamba günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son kapanışını 17,3228 TL'den yapan dolar, 17,3153 TL alış; 17.3303 TL satış fiyatından işlem gördü. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 13 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

13 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 13 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 959,72'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 961,51 lira satış fiyatı 961,71 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.432,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.313,00 TL satış fiyatı 6.440,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.228,00 TL'den yapan yarım altın, 3.156,00 TL alış 3.232,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.610,00 TL seviyesinde yapmıştı. 13 Temmuz itibariyle 1.581,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.612,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.315,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.441,00 TL

