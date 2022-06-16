ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 16 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Haziran 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Haziran Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı açıklamasının fiyatlara nasıl yansıdığı merak konusu oldu. Peki 16 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları haberimizde...

16 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 16 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.015,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,32 lira satış fiyatı 1.016,48 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.697,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.601,00 TL satış fiyatı 6.699,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.361,00 TL'den yapan yarım altın, 3.300,00 TL alış 3.360,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.680,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Haziran itibariyle 1.653,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.680,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.604,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.699,00 TL



