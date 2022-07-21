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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 21 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 21 Temmuz 2022 Perşembe

21.07.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Temmuz Perşembe, yani haftanın dördüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Düğün sezonu geldi. Peki 21 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 21 Temmuz Perşembe gününün güncel fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 21 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 21 Temmuz 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Temmuz Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere dolar geçtiğimiz gün 17,5699 TL alış, 17,5986 TL satış fiyatından işlem gördü. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 21 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

21 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 21 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 960,24'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 956,04 lira satış fiyatı 956,27 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.438,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.328,00 TL satış fiyatı 6.419,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.229,00 TL'den yapan yarım altın, 3.165,00 TL alış 3.220,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.615,00 TL seviyesinde yapmıştı. 21 Temmuz itibariyle 1.557,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.610,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.319,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.437,00 TL

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yarım altın tam altın çeyrak altın
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