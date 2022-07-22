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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 22 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları!

22.07.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Temmuz Cuma, yani haftanın beşinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini yedinci kez yüzde 14'te sabit tutması sonrası vatandaşlar arama motorlarında "22 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 22 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 22 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Temmuz Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması sonrası bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 22 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 22 Temmuz Cuma güncel altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

22 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 22 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 979,01'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 976,53 lira satış fiyatı 976,75 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.591,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.464,00 TL satış fiyatı 6.568,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.308,00 TL'den yapan yarım altın, 3.232,00 TL alış 3.295,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. 22 Temmuz itibariyle 1.620,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.648,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.457,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.570,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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