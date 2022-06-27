ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 27 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Haziran 2022 Pazartesi

Altın fiyatları 27 Haziran Pazartesi günü de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeyi devam ediyor. Peki 27 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2022 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları haberimizde...
Altın fiyatları 27 Haziran pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 992,10 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 977,39 lira satış fiyatı 977,61 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.330,00 TL satış fiyatı 6.507,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.356,00 TL'den yapan yarım altın, 3.165,00 TL alış 3.265,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.678,00 TL seviyesinde yapmıştı. 27 Haziran itibariyle 1.586,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.632,00TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.397,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.509,00 TL
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