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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 27 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Haziran 2022 Pazartesi

27.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Haziran 2022 Pazartesi günü, yani piyasların açıldığı haftanın birinci günü olan 27 Haziran Pazartesi, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar internette tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ile ilgili sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 27 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 27 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Haziran 2022 Pazartesi

Altın fiyatları 27 Haziran Pazartesi günü de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeyi devam ediyor. Peki 27 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2022 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları haberimizde...

27 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 27 Haziran pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 992,10 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 977,39 lira satış fiyatı 977,61 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.330,00 TL satış fiyatı 6.507,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.356,00 TL'den yapan yarım altın, 3.165,00 TL alış 3.265,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.678,00 TL seviyesinde yapmıştı. 27 Haziran itibariyle 1.586,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.632,00TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.397,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.509,00 TL

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