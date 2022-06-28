ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 28 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Haziran 2022 Salı

Altın fiyatları 28 Haziran Salı günü de en çok araştırılan konular arasında yar alıyor. Öte yandan döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön vermeyi sürdürüyor. Peki 28 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 28 Haziran 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...
Altın fiyatları 28 Haziran salı günü, yani haftanın ikinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 992,10'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 969,38 lira satış fiyatı 969,58 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.308,00 TL satış fiyatı 6.437,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.356,00 TL'den yapan yarım altın, 3.154,00 TL alış 3.230,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.678,00 TL seviyesinde yapmıştı. 28 Haziran itibariyle 1.580,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.614,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.319,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.439,00 TL
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