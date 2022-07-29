ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 29 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 29 Temmuz 2022 Cuma

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı, düğün mevsiminin gelmesi ve altın alış-satışının hızlanmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki 29 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Altın fiyatları 29 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.012,59'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,53 lira satış fiyatı 1.016,72 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.660,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.606,00 TL satış fiyatı 6.684,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.341,00 TL'den yapan yarım altın, 3.301,00 TL alış 3.352,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. 29 Temmuz itibariyle 1.656,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.674,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.581,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.659,00 TL
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