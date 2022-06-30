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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 30 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 30 Haziran 2022 Perşembe

30.06.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Haziran 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki 30 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel fiyatlar ve ayrıntılar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 30 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 30 Haziran 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Haziran Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki 30 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...

30 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 30 Haziran perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 973,00'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 969,85 lira satış fiyatı 970,08 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.470,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.309,00 TL satış fiyatı 6.462,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.247,00 TL'den yapan yarım altın, 3.180,00 TL alış 3.248,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.623,00 TL seviyesinde yapmıştı. 30 Haziran itibariyle 1.587,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.621,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.347,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.539,00 TL

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