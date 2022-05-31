FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DURUM 31 MAYIS 2022! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 31 Mayıs 2022 Salı

ALTIN FİYATLARI SON DURUM 31 MAYIS 2022! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 31 Mayıs 2022 Salı

31.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, 31 Mayıs 2022 Salı günü yani, haftanın ikinci iş gününde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle merak edilirken vatandaşlar; 31 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. 31 Mayıs 2022 Salı gününün altın fiyatları ve son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI SON DURUM 31 MAYIS 2022! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 31 Mayıs 2022 Salı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 31 Mayıs Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 31 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum yakından takip ediliyor. Peki 31 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs 2022 Salı günü son dakika altın fiyatları...

31 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 31 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 977,44 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 975,67 lira satış fiyatı 975,80 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.417,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.337,00 TL satış fiyatı 6.409,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.220,00 TL'den yapan yarım altın,3.173,00 TL alış 3.215,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.610,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Mayıs itibariyle 1.587,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.607,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.337,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.409,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Şimdi de süte alarm taktılar...Bu da oldu! Şimdi de süte alarm taktılar...
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!
Bu buğday tam 7 bin yıllık!Bu buğday tam 7 bin yıllık!
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnsanlık dışı görüntüler! Vali Gül'den açıklama geldi!

İnsanlık dışı görüntüler! Vali Gül'den açıklama geldi!

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Bu iş 40 günde 20 bin lira kazandırıyor

Bu iş 40 günde 20 bin lira kazandırıyor

Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...

Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.