ALTIN FİYATLARI SON DURUM 31 MAYIS 2022! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 31 Mayıs 2022 Salı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 31 Mayıs Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 31 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum yakından takip ediliyor. Peki 31 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs 2022 Salı günü son dakika altın fiyatları...

31 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 31 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 977,44 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 975,67 lira satış fiyatı 975,80 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.417,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.337,00 TL satış fiyatı 6.409,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.220,00 TL'den yapan yarım altın,3.173,00 TL alış 3.215,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.610,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Mayıs itibariyle 1.587,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.607,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.337,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.409,00 TL



