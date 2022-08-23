ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

23 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 23 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.007 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.010,75 lira satış fiyatı 1.010,97 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.760,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.639,00 TL satış fiyatı 6.732,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.392,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.321,00 TL alış ve 3.376,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.695,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Ağustos itibariyle 1.665,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.688,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.658,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.737,00 TL

