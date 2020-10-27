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Altın fiyatlarında hareketlilik!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ve ardından bu haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları ivmesini korudu ve 498 seviyesine yükseldi.

Altın fiyatlarında hareketlilik!

Geçtiğimiz haftayı 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Dün 496,5 lirayla rekor kıran altın, bugüne de 498 seviyesine yükseldi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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