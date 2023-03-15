Altın fiyatlarında kafa karıştıran hareket! Uzmanlardan ‘stratejik’ tavsiye: ‘Seçim öncesinde…’

Altının gram fiyatı 1085 liralık rekoruna yaklaşarak 1083 liraya kadar yükselmişti. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 azalışla 1.162 liradan tamamladı. Gram altın yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,6 azalışla 1.156 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.700 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,51 azalışla günü 1.904 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 altında 1.894 dolardan alıcı buluyor.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

25 BAZ PUAN BEKLENTİSİ YÜZDE 84’E YÜKSELDİ

Dün açıklanan ABD enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesine karşılık çekirdek enflasyonda yaşanan yükseliş piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed’den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı. Fiyatlama 25 baz puanlık faiz artışı yapılması ya da hiç faiz artışı yapılmaması şeklinde eşit oranda olurken dün açıklanan enflasyon sonrası 25 baz puan olasılığında artış görüldü. Piyasalar, Ocak’ta artan manşet enflasyon ve Şubat’ta artan çekirdek enflasyon nedeniyle Fed’in 22 Mart’ta gerçekleşecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı yapmasına yüzde 84 oranında olasılık veriyor.

DOLAR VARLIKLARDAKİ DÜŞÜŞ DURDU

İflasın diğer bankalara da sirayet edeceği endişesiyle yaşanan düşüş sonrasında yerini Fed’in bankacılık sistemini korumak adına faiz artışlarından vazgeçeceği düşüncesine bıraktı. Bu süreçte tahvil faizi ve dolar endeksinde sert kayıplar oldu. Yetkililerin aldıkları kararlar ve Fed’den faiz beklentilerinin yeniden oluşmasıyla 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,68’e ve dolar endeksi de 103,70’e yükseldi.

TEK BAŞINA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLMAKTAN ÇIKTI

Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmede bulunan Dinamik Yatırım Baş Ekonomist Enver Erkan, “Mart toplantısında Fed’in 25 mi 50 mi bps faiz artıracağı tartışması, 0 mı 25 mi noktasına evrilmiş durumda. Fed’in faiz politikasının tek belirleyicisi enflasyon olmaktan çıktı, aynı zamanda bankacılık sektörünün sermayelendirilmesi, varlık değerlemeleri ve portföy nitelikleri de önem kazandı. Likidite sorununa karşı Fed, faiz artışları karşısında kaybedecek portföyü yeniden değerleme ile fiyatlayacak” dedi.

FED, FAİZ ARTTIRDIĞI İÇİN Mİ BANKALAR BATTI?

“Elbette kriz Fed'in beklentilerini de revize edebilir” diyerek sözlerine devam eden uzman isim şunları dile getirdi:

“Faiz artırımlarının pozisyonlarını ve artırım şeklini tartışma içine sokan gelişmeler yaşanmakta. SVB’nin batmasına temel olabilecek sebeplerden birisi olarak faiz artışları ilişkilendiriliyor. Bu krizin asıl sebebinin Fed’in faiz artırımlarının genel toksik etkileri mi olduğu, yoksa birkaç bankanın pozisyonlarını kötü yönetmesi kaynaklı mı olduğunu konusunda bir hasar tespit çalışması gerekiyor. Ancak yayılım etkisinin büyük bankalara sıçramayacağını, daha çok küçük bankalardan büyük bankalara kaçacak bir mevduat etkisi ile sermaye sorunu yaşanabileceğini düşünüyoruz. Fed bu ortamda daha yumuşak ve kolay yorumlanabilecek veriler isterdi. Enflasyon beklendiği gibi düşse de, geçen haftaki yorumlardan da gördüğümüz üzere yapısal dezenflasyon konusunda hala güvenilmez noktalar var. Konut ve konut dışı hizmetler halen enflasyona en büyük katkıyı veriyor ve hizmet enflasyonu yüksekse Fed faiz konusunda rahatlayamamış demektir. Fed’in faiz konusunda 25 bps ile geçiştirme yapması, ancak faiz patikasını biraz kısaltması daha olası bir sonuç gibi görünüyor.”

GRAM ALTINDA ONS FİYATLAMASI

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya ise gram altın fiyatlarının ons altına göre şekil alacağını belirterek, “ABD tarafında bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler Fed’in şahin duruşunun değişebileceğine dönük beklentileri arttırınca başta altın olma üzere risk iştahı arttı. Ancak son gelen enflasyon datası henüz bu beklenti için erken olduğunu gösterdi. Buna rağmen altının ons fiyatı yukarı yönlü sert hareketi sonrası yükselen trend içinde dinleniyor. Kısa vadede teknik olarak 1.894 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde sırası ile 1860-1840 seviyeleri görülebilir. Büyük resimde 1.815 üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeler kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın ise seçim öncesi belirsizlikler nedeni ile dolara karşı da koruma sağladığı için bu stratejiye bağlı tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.



