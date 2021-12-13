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Altın fiyatlarında son durum: İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

13.12.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre altın fiyatları bugün rekor üstüne rekor kırdı. Güne 800 liranın altında başlayan gram altın, 836 lira seviyesini gördükten sonra saat 12.30 itibarıyla 831,43 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı dakikalarda 1.357,66 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum: İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 827 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 12.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde, 4,76 artışla 836,71 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.367,03 lira, Cumhuriyet altını da 5.583,00 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.783,92 dolardan alıcı buluyor.

Son Dakika: Gram altın rekor kırdı... Altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırımcıların son tahminleriGram altın rekor kırdı... Altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırımcıların son tahminleri

ANALİSTLERİN TAHMİNLERİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığını, küresel dolar talebinin ise arttığını bildirdi.

Yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını dile getiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının perşembe günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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