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Altın fiyatlarında yeni rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme yeniden başladı. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş gram altına da pozitif yansıyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1619 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1592 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yeni rekor

Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü.

Gram altın güne 327.6 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 340 lirayı gördü. Saat 14:37 itibarıyla gram altın 334.6 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise 1592 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın, çeyrek altın,

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