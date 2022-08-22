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Altın ne kadar oldu, kaç TL? 22 Ağustos 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

22.08.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk iş gününde de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında dalgalanmalar hafta boyunca devam etti. Peki, yeni haftanın ilk günü Altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın ne kadar oldu, kaç TL? 22 Ağustos 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar arama motorlarında sıklıkla, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. Peki 22 Ağustos 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 22 Ağustos Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.016,26'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,18 lira satış fiyatı 1.016,34 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.760,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.657,00 TL satış fiyatı 6.740,00 TL satış fiyatına sahip.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.392.00 TL'den yapan yarım altın, 3.325,00 TL alış 3.374,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.695,00 TL seviyesinde yapmıştı. 22 Ağustos itibariyle 1.667,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.687,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.658,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.737,00 TL

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