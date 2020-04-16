Altın rekor yükselişini sürdürüyor

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınının piyasalara etkisiyle altın yükselmeye devam ediyor. Ons fiyatlarındaki artışın dolar kurundaki hareket ile birleşmesiyle iç piyasada altının gram satış fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Gram altın 382 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 626 liradan satılıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) raporunda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret etmişti.

Salgına ilişkin haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

