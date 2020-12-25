Altın, son 10 yılın en kazançlı yılına giriyor... Analistler altın fiyatları için ne dedi?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatları nasıl yön izleyecek merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) kararının ardından görüşülen mali teşvik paketi, altın fiyatlarının yön bulmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte salgından dolayı yaşanan belirsizlikler ve mali teşvik kaynaklarının net bir karara bağlanamaması altına olan risk iştahını azaltıyor. Öte yandan tüm olumsuzluklara rağmen altın son 10 senenin en kazançlı yılına girecek. 2020 yılından bu yana yüzde 24 oranında artan altın fiyatları yıl sonunu düşüş ihtimali ile kapasa da yeni yıla kazançlı girmiş olacak. Bu hafta oldukça hareketli günler geçiren altın fiyatları için uzmanların nasıl yorum yaptığı araştırılıyor. İşte bu hafta uzmanların altın fiyatları hakkında yaptığı yorumlar... "BORSADAN ÇIKIŞLAR AZALACAK" Çinli broker şirketi Huatai Futures yaptığı açıklamada koronavirüsten kaynaklanan tedbirler ve mali teşvik paketi gelişmelerinin ardından borsadan çıkışların azalacağını belirterek; "Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar yavaşlayacaktır ve piyasalar altını yeniden sevecektir." dedi.

ALTINDA POZİTİF BİR ÇIKIŞ! Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy geçtiğimiz hafta yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına değinerek, toplantı sonucunda dolar endeksinin 90'ın altında kalması ile altının ons fiyatının da 1.880 dolara kadar inmesinin nedenini aktardı. İngiltere'de açıklanan yeni tür koronavirüse değinen Özsoy salgının olumsuz etkilerini gözlemlediklerini belirterek, " Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz." dedi. "ONS ALTIN İÇİN 1.900 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ" Özsoy açıklamasında ons altın için 1.900 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu vurgulayarak, bu direnç noktası geçilirse eğer ons altın için 1.930 dolar ihtimali olabileceğini vurguladı. Bu durumun kademeli olarak gerçekleşeceğini aktaran Özsoy, "Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

"DOLAR 2021 YILINA 7.90'IN ALTINDA GİREBİLİR" 90'ın üstüne çıkan dolar endeksi ile ons altındaki yukarı doğru hareketin önemli fırsatlar olduğunu değerlendiren Özsoy, dolar/TL kurunun 7.72 direncini aşmasıyla birlikte önemli sonuçlar doğurabileceğini paylaştı. Doların 2021 yılına 7.90'ın altında gireceğini öngören Özsoy, "Şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal." dedi. "GELİŞMELER ALTINDA 1.970 DOLARA GİDEN YOLU AÇAR" Yatırımcılar Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Analistler henüz Gübretaş'ın bulduğu altın rezervinin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini açıklamadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley yaptığı açıklamada; "Altın 1.900 dolar civarında teknik bakımdan ziyade psikolojik bir dirençle karşı karşıya. 100 günlük hareketli ortalamaların, yani 1.903 doların, üstünde kapatmak olumlu bir teknik gelişme olur ve 1.970 dolara giden yolu açar." dedi.

"2021 YILI 2020'Yİ ARATACAK" InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu açıklamasında ABD'deki Senato'dan geçen mali teşvik paketine değinerek, bu paketin vatandaşlar tarafından yetersiz bulunduğunu olduğunu ifade etti. Topçu açıklamasına; "Ons altının uzun süredir beklediği mali destek paketi emtianın fiyatını 1907 dolara kadar yükseltti. İngiltere’de mutasyona uğrayan ve yayılma hızındaki yüzde 70’lik artış ile kontrolden çıkan ve Avrupa’nın büyük kısmına yayılan Koronavirüs de borsalarda dün yaşanan sert düşüşe ve altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü sıçrayışa destek vermiş oldu. Gümüş fiyatları Türkiye saati ile sabah saatlerinde yüzde 5’ten fazla değer kazandı." yorumuyla devam etti. Borsada sakinleşme olduğunu belirten Topçu; gümüş, altın ve riskli varlıkların fiyatlarının düşey yönde olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin Noel kutlamalarına ve tatile hazırlandığını belirtti. Piyasaların tatil olacağını aktaran Topçu, "O zamana kadar borsalarda sakinliğin, altında ise aşağı yönlü fiyat baskısının devamını bekliyoruz. 2021 yılı ise 2020’yi aratacak gibi duruyor. Üretimi henüz yeterli sayıdan çok uzakta olan aşılar, mutasyon geçirmiş bir virüs ve tartışmaları adım adım yükselen yarım kalmış bir başkanlık seçimi…" dedi.

"ALTIN KAZANÇLARINI ARTIRABİLİR" TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında dolar/TL düşerken yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceğini araştırmaya başladı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yaptığı açıklamada, Brexit'in doların zayıflamasına zemin hazırlarken altın fiyatlarının destek aldığını söyleyerek, ABD'deki mali teşvik paketi sorunu ortadan kalkar ve çözülürse altın yatırımcılarının kazançlı olabileceğini ifade etti. Moya yatırımcıların Georgia’daki Senato seçimlerini izleyerek yakından takip ettiklerini açıklayarak, mavi dalga şansının olduğunu vurguladı. Mavi dalga senaryosu gelirse eğer, altın fiyatları için "mucizeler" olabileceğini vurguladı. Peki altın fiyatları 2021 yılında ne olacak? "BREXIT ONS ALTINI DESTEKLEYEBİLİR" Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ açıklamasında Brexit anlaşma haberlerinin ons altını desteklediğini belirterek, yükselişin gerçekleşmesi için güçlenmesi gerektiğini belirtti. Karadağ açıklamasında," İngiltere ve AB arasında uzun zamandır süren müzakereler sonucu, en son gelen habere göre, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, 2016 yılında referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılığı resmi olarak gerçekleşmiş olacak. İlerleyen günlerde, bu konu hakkındaki detaylar önemli olabilir." dedi.

ABD'de teşvik paketi tartışmaları devam ederken, noel tatili nedeniyle görüşmelerin hemen sonuçlanmayabileceğini vurgulayan Karadağ, İngiltere'deki aşı gelişmelerine değinerek, " Aşılamanın başlaması aslında mutasyon nedeniyle oluşabilecek panik havasının önüne geçmiş oldu. Yine ilerleyen günler için virüsün seyri önemli. Bugün Noel nedeniyle ABD'de piyasalar yarım gün açık olacak. İşlem hacmi zayıf olabilir."dedi. "GRAM ALTIN YATIRIMCILARI MEVCUT POZİSYONLARINDA BİR SÜRE DAHA KALABİLİR" Gram altın yatırımcılarına uyarıda bulunan Karadağ açıklamasında, gram altına yatırım yapan ve gram altın fiyatları ne olacak araştıran vatandaşlara mevcut pozisyonlarında bir süre daha kalma ihtimallerinin olduğunu belirtti. Karadağ ons altın fiyatlarının 1884 – 1897 dolar ve 1915 dolar önemli direnç noktalarının olduğunu belirtti. Karadağ açıklamasına şöyle devam etti;" Geri çekilmelerde, 1859 – 1847 dolar ve 1834 dolar destek noktaları olarak görülüyor. Gram altın yatırımcı mevcut pozisyonlarını bir süre daha korumaya devam edebilirler. Altın 460 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Gram altında olası 460 TL’nin altına doğru sarkmalarda ise uzun pozisyonların arttırabileceğini düşünebiliriz. Yine de piyasa dinamikler sürekli değişiyor, stratejilerde dikkatli olunmalı."