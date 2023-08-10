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Altın ve doları olanlar dikkat! Ekim ayında her şey değişecek, uzman isim uyardı: "Sakın bunu yapmayın"

10.08.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yatırımcılara 'satmayın' uyarısında bulundu ve doların göreceği fiyatı açıkladı. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

Altın ve doları olanlar dikkat! Ekim ayında her şey değişecek, uzman isim uyardı: "Sakın bunu yapmayın"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın sahipleri için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Geçer, dolar ve altını olanların elindekini satmamasını söyledi. Öte yandan dolar son kapanışını 27.0187 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0134 liradan, satış fiyatı ise 27.0242 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

SELÇUK GEÇER TARİH VEREREK YENİ ZİRVEYİ DUYURDU

Altın fiyatları ve Dolar-TL kuru için açıklamada bulunan ekonomist Selçuk Geçer, doların son zamanlarda rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere tarih ve rakam vererek zirveyi duyurdu.

Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi. Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.662,47 TL üzerinden yapan gram altın 1.666,46 liradan alınıyor, 1.666,74 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.215,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.116,00 liradan alınıyor, 11.249,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.663.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.567,00 liradan alınıyor, 5.651,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.817,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ağustos itibariyle 2.783,00 liradan alınıyor, 2.825,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Ağustos günü 11.014.17 TL alış, 11.228,38 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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