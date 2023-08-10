Altın ve doları olanlar dikkat! Ekim ayında her şey değişecek, uzman isim uyardı: "Sakın bunu yapmayın"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın sahipleri için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Geçer, dolar ve altını olanların elindekini satmamasını söyledi. Öte yandan dolar son kapanışını 27.0187 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0134 liradan, satış fiyatı ise 27.0242 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

SELÇUK GEÇER TARİH VEREREK YENİ ZİRVEYİ DUYURDU

Altın fiyatları ve Dolar-TL kuru için açıklamada bulunan ekonomist Selçuk Geçer, doların son zamanlarda rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere tarih ve rakam vererek zirveyi duyurdu.

Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi. Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.662,47 TL üzerinden yapan gram altın 1.666,46 liradan alınıyor, 1.666,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.215,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.116,00 liradan alınıyor, 11.249,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.663.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.567,00 liradan alınıyor, 5.651,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.817,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ağustos itibariyle 2.783,00 liradan alınıyor, 2.825,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Ağustos günü 11.014.17 TL alış, 11.228,38 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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