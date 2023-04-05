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Altında yeni ralli! Gram altın rekor kırdı: ‘Yeni normal artık bu’ diyen İslam Memiş rakam verdi

05.04.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın tüm zamanların rekorunu kırmaya yaklaşırken, yurt içinde gram altın fiyatı tarihi zirvesini yeniledi. Rekor sonrası yatırımcılar Kapalıçarşı’da en çok gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırmaya başladı. “Altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusu günün öne çıkan başlıkları arasına girerken piyasa analisti İslam Memiş, Haziran ayını işaret ederek, “Artık altın fiyatları için yeni normal 1400-1500 TL aralığı olacak” yorumunu yaptı. İşte anlık, canlı, güncel altın grafiği...

Altında yeni ralli! Gram altın rekor kırdı: ‘Yeni normal artık bu’ diyen İslam Memiş rakam verdi

Altın fiyatları tüm zamanların zirvesini gördü. Küresel bankacılık krizi ve resesyon endişeleriyle Mart ayında kazançlarını genişleten ons altın, OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla beraber baskı altında hareket ederken ABD'den gelen veriler sonrası psikolojik veriye olan 2000 doların üzerine yükseldi. Ons altın 2042 doları görerek Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın jeopolitik riskleri artırmasıyla altın, Mart 2022’de 2.074 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

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GRAM ALTIN FİYATI REKOR TAZELEDİ

Ons altındaki hareketlilikle dün yüzde 2’den fazşa yükselen gram altın 1.252 TL’yi aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın ise 2.082 TL’yi, cumhuriyet altını da 8.487 TL’yi gördü. Altın gram fiyatı bu sabah 1.251 TL’den değerleniyor. Yurt içi altın fiyatlarında ons fiyatı yükselişi hızlandırırken dolar/TL kurunun 19,24 ile zirvede olması da alımları destekliyor.

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ALTINDA ASIL REKOR HAZİRAN SONRASINDA BEKLENİYOR

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki yükseliş ile heyecanlanırken akıllara ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusu geldi. Peki sarı metalde yön ne olacak? Konuya ilişkin soru işaretlerini gideren açıklama ünlü piyasa analisti İslam Memiş’ten geldi. Altın fiyatlarındaki her düşüşün alım fırsatı olduğunun altını çizen uzman isim Haziran ayını işaret etti.

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“Altını bozdurmak için acele etmeyin” tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, “Yükselişler hızlı bir şekilde Haziran’dan sonra devam edecek. Artık altın fiyatları için yeni normal 1400-1500 TL aralığı olacak” ifadelerini kullandı.


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