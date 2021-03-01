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'Altında yükseliş başladı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 15:19 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvili faizi birlikte son 4 yılın kötü ayını geçtiğimiz şubatta geçirdi. Gram altın fiyatları küresel altın fiyatları ve tahvil faizlerinden dolayı sıkışırken geçtiğimiz hafta 414 TL seviyesinde haftayı kapattı. Uzmanlar gram altın için bu hafta yükselebilir yorumu yapıldı.

Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatları 435 TL seviyesinde başlayarak yatırımcıyı umutlandırmıştı. Haftayı 414 TL seviyesinde kapatan gram altının nasıl yön alacağını araştırılırken uzmanlardan yükselebilir yorumu geldi. Altın fiyatları, 2016 yılının Kasım ayından sonraki en kötü ayını geçirmiş oldu.10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi Şubat ayının başarında yüzde 1,09 seviyesinde bulunurken enflasyonun yükseleceğine ve ekonomik toparlanmaya dair beklentilerle Şubat ayını 32 baz puan yükselişle kapattı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Şubat ayında yüzde 0,3’e yakın yükseliş kaydetti.

'ALTINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI'

Ons altın 2 bin dolar seviyelerindeyken bu fiyatlardan gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar, gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki yükselişten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist Tunç Şatıroğlu geçen hafta altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bu hafta altının tekrar güç toplayacağını belirtmişti. Şatıroğlu bugünkü yorumda şu açıklamayı yaptı; "Altın toparlanıyor. 4 saatlikte wavetrend AL konumuna geçti. ABD açıldığında da hareketin devam etmesi durumunda altında yükseliş başladı diyebiliriz. Asıl olan burada ons fiyatı. Ons yükseliş trendine dönerse dolar/TL zaten buradan çok düşmez ve etkisi sınırlı kalır." dedi.

İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 1 Mart 2021 tarihli gram altın grafiği...

tunç Şatıroğlu 1 mart 2021 altın grafiği

'GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR'

ALB Forex'in yaptığı güncel altın analizinde şu açıklamada gram altının düşüşe geçmesiyle 412.90 TL seviyesinin destek olabileceği belirtilerek şu açıklama yapıldı;

Gram altın son iki haftadır yükselen kanal içerisinde sürdürdüğü hareketini sonlandırdı. Cuma günü yükselen kanalı aşağı yönlü kıran fiyat, 408.65 seviyelerini gördü. Bugün güne pozitif başlayan fiyat kanal trendinin de denk düştüğü 416.30 seviyesine doğru yükselerek düşüş onayı görüntüsü oluşturdu.

Bültenimizi yazdığımız sıralarda 414.45 seviyesinden işlem gören fiyat, ortalamasına tutunuyor. Düşüş hareketi devam ettiği takdirde 412.90 seviyesi destek olarak izlenebilir. Tersi durumda 416.30 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Dirençler: 416.30 / 417.70 / 422.40

Destekler: 414.45 / 412.90 / 411.40

'1.735 DOLAR DESTEK NOKTASI OLABİLİR'

Şeker Yatırım günlük bülteninde yer alan altın analizinde yapılan açıklamada şu yorum yapıldı;

"Son 2 günkü düşüş hareketinden sonra düzeltme deneyen altında alımların devam etmesiyle 1764 direnci hedeflenebilir. Bunun üzerinde 1785 ikinci direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise kanalın alt bandı olan 1735 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir."

'TEPKİ ALIMLARI GELDİ'

Vakıf Yatırım'ın yaptığı güncel altın analizinde şu açıklama yapıldı;

"Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan sert yükseliş, hisse piyasalarında ve değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Ons altın alçalan kanal içerisinde seyrini sürdürürken, Cuma günü satışların sertleşmesi ile ilk destek olarak izlediğimiz 1.765 seviyesinin altına geldi. Haftaya başlarken ABD 10 yıllıklarında hareketin kısmen dengelenmesi ile değerli metallerde tepki alımı dikkat çekiyor. Alımların devam etmesi halinde 1.765 ve 1.820 takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 1.715 ise olası satışlarda ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ons altının hareketi için belirleyici olmaya devam edecektir."

1 MART 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU!

Yüksek seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor. Gram altın, geçtiğimiz ay Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip ederek 400 TL’nin altını gördükten sonra artan ABD Hazine tahvili faizinin, dolar/TL üzerinde baskı oluşturmasıyla yeniden yükselişe geçmişti. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 23 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda gram altın fiyatları için, "395 kadememizden gelen alımlar 424'ten kar satışıyla karşılaştı. Bu aralar önemli bir hareket beklemiyorum. Aşağıda 395'i kademe olarak baz almaya devam edebiliriz." dedi. Baştürk sosyal medya hesabından gram altın için şu grafiği paylaştı;

rıdvan baştürk 1 Mart 2021 altın grafiği

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