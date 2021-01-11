Analistlerden gram altın için yükselme beklentisi... Uzmanlardan güncel altın yorumları! Uzman analistten altın grafik yorumu!

Son dakika doların düşmesinin ardından yatırımcıların gözleri altın fiyatlarına yöneldi. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta salı günü son sekiz haftasının zirvesini görmüş ve çarşamba günü itibari ile düşüşe geçmişti. En son ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinden dolayı çıkan kargaşadan dolar fiyatları da etkilendi. Bu süreçte yatırımcılar doların düşmesinden altın nasıl etkilenecek, dolar fiyatları altını düşürür mü sorularına cevap aranıyor. Yatırımcılar doların sürekli yön değiştirmesinden dolayı altına yatırım yapmakta tedirginlik yaşıyor. Güncel dolar grafiği ve uzmanların altın beklentilerini araştıran yatırımcılar, analistlerin öngörülerini takip ediyor. Mynet'te günlük olarak altın tahminlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bu süreçte altın tahminlerini paylaşan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, Oversea-Chinese Banking Ekonomisti Howie Lee'nin güncel altın yorumunu ve Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün hazırladığı güncel altın grafiğini derledik. **Altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, doların düşmesi altını yükseltecek mi? İşte merak edilen son güncel altın yorumları...

"ALTIN FARKLI EĞİLİMLER GÖSTEREBİLİR"

Salgından dolayı büyük zarar gören küresel ekonominin yanında merkez bankaları ile hükümetlerin büyük teşvik paketleri açıklamasıyla beraber altın 2020’yi yüzde 24 kazanç ile kapatmıştı. Fakat aşı haberlerinin yayılmasından sonra kazançlarını da azaltmıştı.

Geçen hafta yüzde 3'e varan artış yaşayan altın haftanın son işlem gününde sert gerilemiş ve kritik teknik seviye olarak kabul edilen 100 günlük hareketli ortalama kırılmıştı.

Oversea-Chinese Banking Ekonomisti Howie Lee; "Enflasyonun artacağına dair beklentiler ve yükselen tahvil faizleri altını şu an iki farklı yöne çekiyor fakat tahvil faizlerinin yükselişi şu an daha fazla etkiye sahip. Altın şimdilik farklı eğilimler gösterebilir fakat yılın geri kalanında artan enflasyon beklentileriyle altın fiyatları yükselebilir."

"GRAM ALTIN 440 TL ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy; güncel altın yorumlarında şu açıklamayı yaptı;

"Joe Biden’ın göreve gelmesiyle uygulamaya girmesi beklenen çok geniş çaplı teşvik paketini hesaba katacak olursak, orta vadedeki fiyatlamanın yeniden ons altın lehine dönüşmesine dair beklentimizi koruyoruz. Gram altın açısından baktığımızda da geçtiğimiz haftalardaki seviyenin ana belirleyicisinin dolar/TL kurundaki geri çekilme olduğundan bahsetmiştik. Şu anda haftaya başlarken dolar/TL kuru için kritik direnç eşiği olan 7.44 TL’nin aşılması sonucunda gram altın fiyatı 440 TL üzerinde seyrediyor. Güçlenen doların, dolar/TL kuru üzerindeki etkisi fiyatlamayı 7.66 TL seviyesi üzerine taşırsa gram altın fiyatları hafta boyunca yükseliş şeklinde ilerleyebilir. Dolayısıyla ons altın fiyatı 1828 dolar üzerinde kaldığı müddetçe, gram altın tarafında hafta başında alınacak pozisyonlar hafta sonuna doğru getiri elde edilmesini sağlayabilir." dedi.