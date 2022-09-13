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Ankara'da hangi ilçelerde ucuz konut yapılacak? TOKİ ucuz evlerin Ankara'da nerede yapılacağı belli oldu mu?

13.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ tarafından Ankara'da hangi ilçelerde ucuz konut yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde ucuz konut yapılacak? TOKİ ucuz evlerin Ankara'da nerede yapılacağı belli oldu mu?

Ankara'da hangi ilçelerde ucuz konut yapılacak? TOKİ ucuz evlerin Ankara'da nerede yapılacağı belli oldu mu?

TOKİ tarafından Ankara'da hangi ilçelerde ucuz konut yapılacağı merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce TOKİ sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulunuyor. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde ucuz konut yapılacak? TOKİ ucuz evlerin Ankara'da nerede yapılacağı belli oldu mu?

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE UCUZ KONUT YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etap konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini ise Ankara'da yapılacağını belirtti.

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TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

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TOKİ UCUZ KONUT GENÇ BAŞVURU KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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