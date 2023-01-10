Ankara TOKİ çekilişi canlı yayın İZLE! Gölbaşı TOKİ kura sonuçları hak sahibi sıra no öğrenme! 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi!

Ankara Gölbaşı TOKİ kurası çekiliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında hayata geçirilecek Gölbaşı Gerder projesindeki daireler bugün sahiplerini buluyor. Kura çekim töreni noter huzurunda Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kura canlı yayını ise kurumun YouTube sayfası üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.

GÖLBAŞI'NDA 1.545 KONUT SAHİBİNİ BULUYOR

Ankara Gölbaşı Gerder projesinde yer alan 1.545 konut bugün sahibini buluyor. Kura çekimi şehit ailesi ve gazi yakınları kontenjanıyla başladı ve engelli kontenjanı ile devam ediyor. Kurada ismi çıkanların listesi şöyle;

ANKARA GÖLBAŞI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ANKARA GÖLBAŞI TOKİ KURA SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



