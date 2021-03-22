Anlık Ethereum ve Bitcoin ne kadar? 22 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Yurtdışı döviz piyasalarında yaşanan büyük hareketliliklerden sonra kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum’un ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Bitcoin ve Ethereum alım satımı yapanların gözü kripto para piyasasına çevrildi. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Coinbase’e göre saat 02.54 itibariyle 1 Bitcoin 466,314 TL’den işlem görüyor.

Coinbase’e göre saat 02.54 itibariyle 1 Ethereum 14,489 TL’den işlem görüyor.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.