Anlık gram altın fiyatları | 22 Mart gram altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü erken açılan Asya piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında yaşanan hareketlilik, gram altın fiyatlarını da etkiledi. Anlık gram altın fiyatları sürekli bir değişkenlik gösterse de şu an için gram altın fiyatı alışta 470,40 TL’den işlem görürken, satışta gram altın 470,49 TL bandında seyrediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. ANLIK GRAM ALTIN NE KADAR? Anlık olarak gram altın 470,40 TL alış ve 470,49 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. TCMB'DE AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU ATANDI! Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır. Kavcıoğlu bankacılarla görüştü Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.