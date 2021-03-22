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Anlık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 22 Mart gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 02:05 | Son Güncelleme

Yurtdışı piyasalarının erken saatte açılmasının ardından piyasalarda çok büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Yaşanan bu hareketlilikten gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da etkilendi. Yatırımcılar ve altın sahipleri değişen gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını merak ediyor.

Dolar ve döviz alım satımları şu an için yapılamasa da Asya piyasalarının açılması ile beraber döviz kurlarında büyük değişimler yaşandı. Yaşanan bu değişikliklerden gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da nasibini aldı. Anlık olarak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları haberimizde!

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 462,86 TL SATIŞ: 462,59 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 740,06 TL SATIŞ: 756,33 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.488 TL SATIŞ: 1.552 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.760 TL SATIŞ: 2.831 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.960 TL SATIŞ: 3.016 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

ZİYNET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.521 TL SATIŞ: 6.634 TL
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