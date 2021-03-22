Anlık kripto para piyasası ne durumda? 22 Mart Ethereum ne kadar oldu? Anlık Ethereum fiyatları!

Yatırımcılar döviz piyasalarındaki hareketliliği takip ederken, kripto para yatırımcıları da kripto para piyasasını yakın merceğe aldı. Kripto para piyasaları da yurtdışı dolar hareketliliğinden etkilenen piyasalar arasında yer aldı. Ethereum’un anlık fiyatını merak eden yatırımcılar ise araştırma yapmaya başladı. İşte 22 Mart anlık Ethereum fiyatı…
ANLIK ETHEREUM NE KADAR?
Coinbase’e göre anlık olarak 1 Ethereum 14,157 TL’ye karşılık geliyor. Ethereum son 24 saat içerisinde %1,97 değer kaybetti.
ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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