FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Annelere verilen 202 TL'lik destekten kimsenin haberi yok! Almak için...

Annelere verilen 202 TL'lik destekten kimsenin haberi yok! Almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kadın sigortalılara büyük müjde! Çoğu annenin şartlarını bilmediği emzirme ödeneği bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için nefes oluyor. Çalışan annelerin yeni doğum yapması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere devlet destekli süt yardımı veriliyor. Sigortalılık statüsüne sahip olarak çalışan annelerin verilen yardımdan yararlanmak için belirlenen şartlara uygun olması yetiyor.

Annelere verilen 202 TL'lik destekten kimsenin haberi yok! Almak için...

Halk arasında süt parası olarak isimlendirilen emzirme ödeneği, sigortalı olarak çalışan annelere verilmektedir. Çalışan annelerin daha huzurlu bir şekilde çalışma hayatına dönmesi adına verilen emzirme ödeneği sosyal bir yardım olarak karşımıza çıkar. Çocukların belirlenen yaşamsal statüsünün korunması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen emzirme ödeneğinin şartları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiştir.

Yeni doğum yapan sigortalı anneler ve eşleri çalışmayan sigortalı babaların resmi başvuru yapması durumunda emzirme ödeneği verilir. Peki, süt parası yardımından kimler yararlanabilir? Süt parası başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte karşınızda emzirme ödeneğine ilişkin merak edilen bütün detaylar...

SÜT PARASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı kadınlara veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması durumunda sigortalı olan erkeklere özel olarak verilen bir haktır. Süt parası desteğinden hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışan 4B sigortalılık statüsündeki kişilerin yararlanmasına imkan tanınır. Kamu görevlisi olarak tanımlanan 4C sigortalılık statüsündeki çalışan anne ya da babaların bu destek faydalanması söz konusu değildir. 2015 yılından sonra yürürlüğe konulan süt parası desteği her çocuk için ayrı ayrı olmak üzere tek bir seferde ödenir.

SÜT PARASI DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Süt parası desteğinden yararlanmak için kişilerin yerine getirmesi gerekli olan şartlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir.

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşen doğumlar için süt parası ödemesi yapılır.
Süt parası ödeneği için başvuru tarihi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Doğumun gerçekleşmesinden sonraki 5 yıl içinde kişilerin resmi başvuru yapmaması durumunda süt parası desteğine ilişkin hakları düşer.

Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde çalışanların, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmesi gerekir.

Süt parası desteği için yapılan resmi başvurunun öncesinde doğan çocuğun kimliğinin çıkarılması gerekir.
Kendi adına ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta priminin yatırılması şarttır. Aynı zamanda bu kişilerin genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere hiçbir borcunun bulunmaması gereklidir.

ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA SÜT PARASI DESTEĞİ ALMASI MÜMKÜNDÜR

Süt parası desteğinde belirleyici olan sigortalı olarak çalışma şartıdır. Süt parası desteği almaya hak kazanan sigortalıların işten ayrılması durumunda belirlenen şartları yerine getirenlere ödeme yapılmaktadır.

Sigortalı kadın ya da eşinin çalışmamasından dolayı hak doğan sigortalı erkeklerin doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemesi yapıldıysa bu destekten yararlanmaları mümkündür.

SÜT PARASI DESTEĞİNE İLİŞKİN NE KADAR ÖDEME YAPILIR? NE ZAMAN ÖDEME YAPILIR?

2020 yılı içerisinde süt parası için vatandaşlara 202 TL ödeme yapılmaktadır. Kişilerin süt parasını almayı hak ettikleri ayın 8-14. günleri arasında ödeme alması mümkün. Ödenek, süt parası ödemesi alacak olan anne ya da babaların Ziraat Bankası hesabına doğrudan yatırılır. Aynı zamanda SGK ile anlaşması olan Halkbank, Vakıfbank ve Akbank hesaplarından da süt parası ödeneğinin alınması mümkündür.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek!
Erken emeklilik için 1999 kriteri çok önemli...Erken emeklilik için 1999 kriteri çok önemli...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Ücretli izin bitiyor!

Ücretli izin bitiyor!

2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Çapalama Makinası

Çapalama Makinası

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yılda emekliliğin yolu açıldı! Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

10 yılda emekliliğin yolu açıldı! Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İş arayanlara müjde...

İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek!

İŞKUR ilanlar yayınladı! KPSS şartı olmadan memur alımı... İşte detaylar!

KPSS şartı olmadan memur alımı...

Müjde, artık önü açıldı! Ev hanımları bu yöntemle emekli olabiliyor...

Ev hanımları bu yöntemle emekli olabiliyor...

3 milyonu aşkın kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı

3 milyonu aşkın kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı

Kuveyt Türk konut, araç ve ihtiyaç finansmanında indirime gitti

Kuveyt Türk konut, araç ve ihtiyaç finansmanında indirime gitti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.