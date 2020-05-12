Annelere verilen 202 TL'lik destekten kimsenin haberi yok! Almak için...

Halk arasında süt parası olarak isimlendirilen emzirme ödeneği, sigortalı olarak çalışan annelere verilmektedir. Çalışan annelerin daha huzurlu bir şekilde çalışma hayatına dönmesi adına verilen emzirme ödeneği sosyal bir yardım olarak karşımıza çıkar. Çocukların belirlenen yaşamsal statüsünün korunması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen emzirme ödeneğinin şartları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiştir.
Yeni doğum yapan sigortalı anneler ve eşleri çalışmayan sigortalı babaların resmi başvuru yapması durumunda emzirme ödeneği verilir. Peki, süt parası yardımından kimler yararlanabilir? Süt parası başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte karşınızda emzirme ödeneğine ilişkin merak edilen bütün detaylar...
Emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı kadınlara veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması durumunda sigortalı olan erkeklere özel olarak verilen bir haktır. Süt parası desteğinden hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışan 4B sigortalılık statüsündeki kişilerin yararlanmasına imkan tanınır. Kamu görevlisi olarak tanımlanan 4C sigortalılık statüsündeki çalışan anne ya da babaların bu destek faydalanması söz konusu değildir. 2015 yılından sonra yürürlüğe konulan süt parası desteği her çocuk için ayrı ayrı olmak üzere tek bir seferde ödenir.
Süt parası desteğinden yararlanmak için kişilerin yerine getirmesi gerekli olan şartlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir.
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşen doğumlar için süt parası ödemesi yapılır.
Süt parası ödeneği için başvuru tarihi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Doğumun gerçekleşmesinden sonraki 5 yıl içinde kişilerin resmi başvuru yapmaması durumunda süt parası desteğine ilişkin hakları düşer.
Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde çalışanların, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmesi gerekir.
Süt parası desteği için yapılan resmi başvurunun öncesinde doğan çocuğun kimliğinin çıkarılması gerekir.
Kendi adına ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta priminin yatırılması şarttır. Aynı zamanda bu kişilerin genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere hiçbir borcunun bulunmaması gereklidir.
Süt parası desteğinde belirleyici olan sigortalı olarak çalışma şartıdır. Süt parası desteği almaya hak kazanan sigortalıların işten ayrılması durumunda belirlenen şartları yerine getirenlere ödeme yapılmaktadır.
Sigortalı kadın ya da eşinin çalışmamasından dolayı hak doğan sigortalı erkeklerin doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemesi yapıldıysa bu destekten yararlanmaları mümkündür.
2020 yılı içerisinde süt parası için vatandaşlara 202 TL ödeme yapılmaktadır. Kişilerin süt parasını almayı hak ettikleri ayın 8-14. günleri arasında ödeme alması mümkün. Ödenek, süt parası ödemesi alacak olan anne ya da babaların Ziraat Bankası hesabına doğrudan yatırılır. Aynı zamanda SGK ile anlaşması olan Halkbank, Vakıfbank ve Akbank hesaplarından da süt parası ödeneğinin alınması mümkündür.
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