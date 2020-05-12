Annelere verilen 202 TL'lik destekten kimsenin haberi yok! Almak için...

Halk arasında süt parası olarak isimlendirilen emzirme ödeneği, sigortalı olarak çalışan annelere verilmektedir. Çalışan annelerin daha huzurlu bir şekilde çalışma hayatına dönmesi adına verilen emzirme ödeneği sosyal bir yardım olarak karşımıza çıkar. Çocukların belirlenen yaşamsal statüsünün korunması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen emzirme ödeneğinin şartları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiştir.

Yeni doğum yapan sigortalı anneler ve eşleri çalışmayan sigortalı babaların resmi başvuru yapması durumunda emzirme ödeneği verilir. Peki, süt parası yardımından kimler yararlanabilir? Süt parası başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte karşınızda emzirme ödeneğine ilişkin merak edilen bütün detaylar...

SÜT PARASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı kadınlara veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması durumunda sigortalı olan erkeklere özel olarak verilen bir haktır. Süt parası desteğinden hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışan 4B sigortalılık statüsündeki kişilerin yararlanmasına imkan tanınır. Kamu görevlisi olarak tanımlanan 4C sigortalılık statüsündeki çalışan anne ya da babaların bu destek faydalanması söz konusu değildir. 2015 yılından sonra yürürlüğe konulan süt parası desteği her çocuk için ayrı ayrı olmak üzere tek bir seferde ödenir.