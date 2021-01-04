Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

Son dakika haberine göre Aralık 2020 enflasyon oranı kaç çıktı merak ediliyor. Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranını vatandaşlar şimdiden merak etmeye başladı.

Binlerce emekli ve memurların beklediği enflasyon oranı için, ekonomistler enflasyon beklenti anketi yaptı. 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur ve emeklilerin maaşının belirlenmesini sağlayacak olan Aralık enflasyon oranı 2020 kaç oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu süreçte 2020 Aralık enflasyon beklenti anketi yapan ekonomistlerin anket sonuçları açıklandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Henüz TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmadı fakat, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK, TEFE, TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.