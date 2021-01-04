FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 07:52 | Son Güncelleme

Aralık ayı enflansyon oranı ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Binlerce memur ve emeklinin maaşlarının belli olacağı 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne kadar olacak araştırılıyor. TÜİK tarafından bugün açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde yani Ocak-Temmuz aylarında geçerli olacak maaşlar belli olacak. Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir araştırılırken, TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor.

Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı enflasyon oranı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

Son dakika haberine göre Aralık 2020 enflasyon oranı kaç çıktı merak ediliyor. Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranını vatandaşlar şimdiden merak etmeye başladı.
Binlerce emekli ve memurların beklediği enflasyon oranı için, ekonomistler enflasyon beklenti anketi yaptı. 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur ve emeklilerin maaşının belirlenmesini sağlayacak olan Aralık enflasyon oranı 2020 kaç oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu süreçte 2020 Aralık enflasyon beklenti anketi yapan ekonomistlerin anket sonuçları açıklandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Henüz TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmadı fakat, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK, TEFE, TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

2020 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı binlerce memur, emekli ve diğer kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Polis, hemşire, öğretmen ve imamların 2021 Ocak maaşları ne kadar olacak?Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Polis, hemşire, öğretmen ve imamların 2021 Ocak maaşları ne kadar olacak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÇinli bakana olan benzerliği olay olduÇinli bakana olan benzerliği olay oldu
Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?
Vergi yapılandırma süresi uzatıldıVergi yapılandırma süresi uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz
Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz
Altın rekor kırdı! Son 19 yılın en yükseği
Altın rekor kırdı! Son 19 yılın en yükseği
Memur maaşlarının Ocak zammı bugün açıklanıyor!
Memur maaşlarının Ocak zammı bugün açıklanıyor!
Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
Gram altın yükselişe geçti!
Gram altın yükselişe geçti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar? İşte ocak ayı ödeme tarihleri!
İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği yarın hesaplara yatıyor!
Kamu bankalarından ortak ATM kararı! Tüm işlemler ücretsiz olacak
Kamu bankalarından ortak ATM kararı!
Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklanıyor! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?
Memur maaşlarının Ocak zammı bugün açıklanıyor!
Kamuya 100 bin memur alımı 2021... Öğretmen, sağlık görevlisi, bekçi, uzman yardımcısı alımı!2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları ne zaman?
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?
Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?
2021 AGİ tablosu... AGİ dahil asgari ücret ne kadar? 2021 AGİ ücretleri değişti mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.