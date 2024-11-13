Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, işte 2025 asgari ücret zammı son tahminler

Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı öncesinde de asgari ücretle ilgili ilk beklentiler açıklanmaya başlandı. Asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ekonomist Murat Sağman, tahminini açıkladı.

Ekonomist Murat Sağman asgari ücret beklentisiyle ilgili şunları söyledi;

"Muhtemelen %30-35 civarında bir şey bekliyorum. Yani yaklaşık 23.000 bin TL ediyor. Biraz Ankara'dan aldım o izlenimi. Merkez Bankası da Sayın Cevdet Akçay'a da biraz tepki oldu. Gelecek enflasyon beklentisine göre bir asgari ücretten bahsetti. Hatta şunu söyledi: 'asgari ücretin etkisi enflasyon üzerinde eskisi kadar olmayabilir'

"YÜZDE 35 İLE BİTER DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Merkez Bankası cephesinde sorun şu: 'Asgari ücret ne kadar artarsa enflasyona o kadar etkisi olacak.' Fakat şöyle bir problem var. Beklenti gerçekleşmiyor hep beklentinin üzerinde gerçekleşiyor. Onun için başka bir formül düşünüldü. Hem geçmiş hem gelecek enflasyonun ortalamasını alacağız.

Ben o hesabı yaptım. Enflasyonu 45 gibi bitireceğiz. Gelecek sene Merkez Bankası'nın üst bandını alıyorum. 21 değil 26'yı alıyorum. 45+26=70, 70/2=35 oluyor. 30'la çıkılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girer 35 ile biter diye düşünüyorum.

23 bin ile kapatmış oluyoruz. Yüzde 35 zam yaparsak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği olmaz. 30 bin demek yüzde 76 demek. Onu yapmazlar. Gerçek hayata baktığında tabiki düşük kaldı o kesin ama amaç enflasyonu düşürmekse böyle bir şey olmaz.

Sarmalı kırmamız gerek. Bütüncül politikalar olmadığı için enflasyonu tek haneli görmemiz hayal. Tek başına Merkez Bankası bu enflasyonu düşüremez.