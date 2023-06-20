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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek

20.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 3. toplantı tarihi geçtiğimiz gün yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Dün, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Atalay ara zam görüşmelerinde belli bir noktaya geldiklerini vurguladı ve "Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varılacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte asgari ücret 3. toplantı tarihi ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek

Asgari ücret 3. toplantı tarihi vatandaşlar tarafından merak edilirken akşam saatlerindeki sürpriz zirve kulisleri hareketlendirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Atalay, görüşme sonrası "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını ümit ediyorum" dedi. Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da ara zam için belirlenen rakamın bu hafta açıklanacağını vurgulamıştı. Birçok kişi, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte asgari ücret 3. toplantı tarihi ile ilgili ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

İkincisi gerçekleştirilen asgari ücret toplantısının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini belirten Ağar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."

Asgari ücret 3. toplantısının ardından ara zammının açıklanması bekleniyor. Fakat üçüncü asgari ücret toplantısının tarihi henüz belli değil.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Atalay, görüşme gerçekleştirdi.

Atalay'ın görüşme sonrası yaptığı açıklama şu şekilde:

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"Biz bu arada sayın Bakanla iki kere konuşma imkanı bulduk. Saat 19.00'da buraya geldim. 19.30 civarında beyefendinin yanına girdik. Aşağı yukarı 1 saat 15 dakika kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan çalışma bakanına gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Sonra bu akşam toplayabilirsek yoksa sabaha komisyonu toplayacağım. Yarın TİSK Başkanı ile bir toplantı olacak. Perşembeyi bulmadan neticeyi varacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim.

Belirli bir noktaya geldik. Şimdi Çalışma Bakanı ve TİSK Başkanı ile belli bir noktaya gelmeden bir şey söylemem olmaz. Ben resmi ağızım. Ben son noktayım. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemiyorum. Talep ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Perşembeden evvel olur diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. Bu gece olmaz. Perşembeyi bulmaz.

Ben ne söylediğimi burada söylersem, işi garantiye almadan insanları beklenti içine sokmanın anlamı yok. Onun için bakan beyle bir kez daha konuşayım. En kötü Çarşamba günü belli bir noktaya varırız."

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