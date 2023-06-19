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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplanacak

19.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Belirlenen rakam 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Gelecek zam ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gelecek zam ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplanacak

Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işveren ya da hükümet tarafından henüz bir rakamın masaya gelmediğini ifade etti. 8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.
Gözler, Asgari ücret 3. toplantısına çevrildi. Peki, üçüncüsü yapılacak olan asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Agari ücret 3. toplantısı için bekleyiş sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işveren veya hükümet tarafından henüz bir rakamın masaya gelmediğini belirtti.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Görüşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

İşveren ve hükümet tarafından bir rakam ortaya konmadı, görüşülmedi. Biz de söylemedik. Bu hafta asgari ücrette bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Kafamızdaki rakam olmazsa elbetteki geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi koyarız. Son yıllarda mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor. Bizim gönlümüzde de üçlü kararın ortak karar alması, bu yıl da inşallah öyle olacaktır. "

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete ilişkin zam senaryoları ise şu şekilde:

Asgari ücret yüzde 30 zam gelmesi halinde net 11 bin TL olacak.

Yüzde 35 zam gelirse net 11 bin 400 TL'yi görecek, yüzde 40 zam yapılırsa net 11 bin 900 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda net 12 bin TL üzerinde olacak.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE Mİ?

Asgari ücretin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

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