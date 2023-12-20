Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, terayağı...

Asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücrete zam geldikten sonra fiyatlarının artması beklenen ürünler vatandaş daha zammını görmeden arttı. Fırsatçılar gün gün etiketleri değiştiyor. Vatandaş cebine girmeyen paranın zammını ödemekten şikayetçi.

FİYATLARA ZAM ÜSTÜNE ZAM...

Çok sayıda tüketici, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Artan şikayetlerin ardından 81 ilde 'zam' konusunda düğmeye basıldı. İstanbul'da harekete geçen ekipler etiket değişimlerini yakaladı. 120 marketin incelemesinden çıkan sonuç ise vatandaşı isyan ettirdi. Asgari ücrete zam yapılmadan 306 ürünün ederinden fazlaya satıldığı belirlendi.

SÜT, YUMURTA, TEREYAĞI...

Kanal D haber zincir marketlere giderek bakanlığın denetimlerini yerinde inceledi. Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil... Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı.

Tereyağ fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağa 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise dün zam yapıldığı tespit edildi.







