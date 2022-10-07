Asgari ücret, emekli ve memur maaşına zam gelecek mi? 2023 Asgari ücret ne kadar olur? Bakan Nebati açıkladı!

Bakan Nebati katıldığı canlı yayında enflasyonla ilgili soruları yanıtladı. Öte yandan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de merakla beklenen açıklamayı yaptı. Peki, enflasyon ne zaman düşecek? Memur, emekli maaşı, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

ENFLASYON NE OLACAK?

Bakan Nebati enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"...Enflasyon bizde çok yüksek hissedildi. Emtia ve petrol fiyatlarındaki sakinleşme enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıyor. Enflasyonda sert frene basmıyoruz. Önce artış hızını azaltıyoruz. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle enflasyon rakamlarında düşme göreceğiz. Enflasyonun etkilediği grup daha çok dar gelirliler. Dar gelirlilerin daha az etkilenmesi için çalışıyoruz. Tedbirlerle gıda üretiminin maliyetini düşüreceğiz."

2023 ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

En çok merak edilen asgari ücret zammı hakkında Bakan Nebati "Asgari ücretliler yılbaşında belirlendiği için önümüzdeki yılın hedeflerine göre artırılıyor. Bu yıl hedeflerde sapma olduğu için temmuz ayında bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesinde, hiçbir şekilde asgari ücretli, dar gelirli ve sabit gelirliler enflasyonun altında kalmadı, önümüzdeki süreçte de enflasyonun altında kalmayacak çalışmalar yapılacaktır. Başka türlü olamaz zaten." dedi

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ENFLASYONUN ALTINDA OLMAYACAK!

"Cumhurbaşkanımız 20 yıllık iktidarı döneminde hep net cevap vermiştir. Asla enflasyonun altında bir artış söz konusu olmayacak. Teknik olarak bir çalışma yapılmadığı için bütçe teslim edildikten sonra çalışmalar yapılacak, kabinede de görüşülecek. Enflasyonun altında olmayacak her türlü çalışma yapılacak."



