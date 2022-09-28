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Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası: Yüzde 80 zam ile 9 bin 900 TL olacak…

28.09.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2023 yılında asgari ücrete gelecek zam oranına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücretin ciddi şekilde yükselteceğini açıklamasının ardından çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre asgari ücrete yüzde 80 zam gelecek ve asgari ücret 9 bin 900 TL’yi bulacak. İşte 2023 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları…

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası: Yüzde 80 zam ile 9 bin 900 TL olacak…

Yeni asgari ücretle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Soruları merak edilirken önümüzdeki günlerde çok konuşulacak bir zam iddiası ortaya atıldı. Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri zam gelmesi sürpriz olmaz" diyerek bu zammın gelme ihtimalinin nedenlerini de açıkladı.

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam yapılsa da yüksek enflasyon karşısında yapılan bu zamlar adeta eriyip gitti. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın alım gücü günden güne gerilerken çalışanlar şimdiden gözlerini, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN 900 TL OLUR MU?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın, daha önce katıldığı bir canlı yayınında asgari ücretin ocak ayında 7 bin 700 TL olabileceğini açıklamasının ardından çok konuşulacak bir iddia da Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz'dan geldi. Şeref Oğuz'un 2023 Asgari ücret tahminine göre yüzde 80 oranında bir zam asgari ücrete eklenecek.

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Oğuz, önümüzdeki dönemde seçim ekonomisinin uygulanacağını belirterek "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yüzde 80 bir zam gelmesi durumunda yeni yılda maaşların 9 bin 900 TL civarına yükselebileceği öne sürüldü.

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‘ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 80 ZAM GELECEK’

Şeref Oğuz dünya gazetesindeki köşesinde Asgari Ücret zammıyla ilgili şunları yazdı:

“Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…”

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

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