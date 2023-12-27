Asgari ücret ile 2024 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşsizlik maaşı ne zaman açıklanır? Gözler Beştepe'de!

İşsizlik maaşı, 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. İşsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. İşte 2024 işsizlik maaşı ile ilgili detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. İşsizlik maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6.922 TL, yüzde 35 zam olması durumunda 7.188 TL olacağı öngörülüyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7.455 TL olması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca çalışan için asgari ücret maratonunda sona gelindi. Yüzde 50 artış ihtimali kuvvetli olarak dile getirilen asgari ücrete zam sonrası 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, doğum ve askerlik borçlanması gibi birçok kalem de aynı oranda artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileri Külliye'de bir araya gelecek. Toplantı saat 16.30'da.

İşsizlik maaşı rakamı asgari ücret açıklaması ile belli olacak.

Asgari ücret 2024 rakamının 11.402 TL üzerine yüzde 50’lik zam yapılarak 17.103 TL seviyelerine getirilmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşının süresi hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı başvuru şartları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İŞKUR'un internet adresinden yapılabilir.





