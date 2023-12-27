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ASGARİ ÜCRET ile YAŞLILIK MAAŞI 2024 ne kadar olacak, kaç TL? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam gelir? Yaşlılık maaşı, asgari ücret ile belli oluyor!

27.12.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Yaşlılık maaşı 2024 (65 yaş aylığı) asgari ücret zammı ile şekillenecek. Yaşlılık maaşı Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul edecek. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 yaşlılık maaşı ne kadar olacak, kaç TL? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam gelir? İşte 2024 yaşlılık maaşı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET ile YAŞLILIK MAAŞI 2024 ne kadar olacak, kaç TL? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam gelir? Yaşlılık maaşı, asgari ücret ile belli oluyor!

Yaşlılık maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Yaşlılık maaşı sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir ya da aylık almayan 65 yaş ve üzeri kişilere ödeniyor. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. İşte 2024 yaşlılık maaşı ile ilgili detaylar...

yaşlılık maaşı

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. Yaşlılık maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde tutar 3.052 TL olacak.

65 yaş maaşına gelecek zam oranının yüzde 40 olması halinde ise 3.287 TL'ye yükselecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 50 zam gelirse mevcut maaş 3.522 TL olacak. Zam oranının yüzde 60 olması halinde ise maaşlar 3.756 TL’ye ulaşacak.

yaşlılık maaşı

ŞU AN 2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

65 AYLIĞI NEREDEN ALINIR? YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de başvuru alınıyor.

65 yaş ve üstünde olan kişilere maaş bağlama işlemi şu şekilde oluyor:

  • Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınır.

  • İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.

  • Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.

  • SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri
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