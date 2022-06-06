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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022? Asgari ücrete Temmuz maaş zammı gelecek mi?

06.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika gelişmeleri işçi ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete Temmuz maaş zammının gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022? Asgari ücrete Temmuz maaş zammı gelecek mi?

Asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkjanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücrete yeşil ışık yaktı. Konuya ilişkin gelişmeleri merak eden vatandaşlar internette; Asgari ücret ne kadar olacak? konu başlığını araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zammın gündemlerinde olmadığını belirtmişti. MKYK sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir."

Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var." dedi.

Asgari ücrete ek zam konusu ise henüz netlik kazanmış değil.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ MAAŞ ZAMMI GELECEK Mİ?

Asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammı paralelinde ‘enflasyon farkı' ödenmesinin masada olduğu belirtildi.

Eğer enflasyon farkı asgari ücret için de verilirse, asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek.

Fakat asgari ücrete ek zam konusunda henüz yeni bir resmi açıklamada bulunulmadı. Fakat asgari ücrete ek zam konusunda henüz yeni bir resmi açıklamada bulunulmadı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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