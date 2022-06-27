Asgari ücrete zam için flaş bir açıklamada bulunuldu. TİSK'ten yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bir süre önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşları memur maaşları derken sıra asgari ücrete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ile görüştükten sonra çalışma ile talimat verildiği ve bunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. İşçi kesimi, işveren temsilcileri ve hükümet kanalının yetkilileri bu çalışmalara dahil oluyor.

Bunun üzerinde 3 ana formül var. 1.si asgari ücret 2022 yılının 1.6 aylık döneminde 2800 liradan 4253 liraya yani yüzde 50 artmıştı. Geçen süre içerisinde 5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 34.62’ye geldiğini görüyoruz.

ayın enflasyonunu da bunun üzerine koyduğumuzda yüzde 37 ile 40 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz. Asgari ücretli enflasyon altında ezdirilmeyecekse 4253 lira 5725 liraya yükselmiş olacak bir formül ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 75. Bunun ½'sinin çekilmesi söz konusu olabilir. O vakitte rakam 5847 liraya ulaşmış olacak.

bir formül ise bu daha ziyade işverenlere yönelik bir formül. Asgari ücretin üzerinde işverene bir sigorta maliyeti var o da 879 lira. Asgari ücretin sigorta priminin işverene yansıtılmaması düşünülüyor. Rakam da bu sefer 5132 liraya yükselecek.

Değişik kesimlerden farklı öneriler de var. Bunlardan bir tanesi 1 yıl boyunca sigorta primlerinin alınmaması, vergilerinin alınmaması şeklinde. Bakalım önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkacak."

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken ortaya atılan rakamlar da dikkat çekti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 6 bin TL olacağını iddia etti. Öte yandan kulislerde asgari ücretin 5 bin TL olabileceği de konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

"Çalışmalar tamamlandığı zaman, önümüzdeki hafta başında ve ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz." diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece kamu çalışanları mı? Hayır, aynı zamanda emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Daha birçok düzenleme yapıyoruz. Emekçiler şunu bilsinler; Türk Devleti söz verdi onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır.”



