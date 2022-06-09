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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022? Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olur mu?

09.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak konusu olurken konuya dair son dakika gelişmeleri de işçi ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağını öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara devam ediyor. 6 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuya ilişkin konuştu. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022? Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olur mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkjanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası konuştu. Konu ile ilgili gelişmeleri merak eden kişiler internette; Asgari ücret ne kadar olacak? konu başlığını araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zammın gündemlerinde olmadığını belirtmişti. MKYK sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir."

Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ MAAŞ ZAMMI GELECEK Mİ?

Ek göstergenin tüm memurlar için 600 puan yükseltildiğini açıkladı. Faizi artırmayacaklarını belirten Erdoğan'dan asgari ücret için yılbaşını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

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asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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