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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı kabine gündemine geldi! Heyecanlandıran zam oranı…

03.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı için araştırmalar giderek hızlanıyor. Asgari ücrete her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam yapılıyor. Bu sene en son temmuz ayında ek zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı için, ‘Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.’ dedi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı kabine gündemine geldi! Heyecanlandıran zam oranı…

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücrete aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen toplantıların ardından zam yapılacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun gündeme geldiğini duyurdu ve heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRET KABİNE GÜNDEMİNDE
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Varank, Erdoğan'ın kritik toplantıda "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücrete zam yapmamız lazım" dediğini aktardı.
Varank, şu ifadeleri kullandı;"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Geçen sene olduğu gibi sene ortasında asgari ücrete yeniden bir güncelleme gelebilir. AK Partili kurmaylar Ocak'taki enflasyondan sonra Temmuz'da da asgari ücret zammı için karar vermişti. Bu sene de aynı senaryo yaşanabilir.
Böylelikle asgari ücretin Ocak 2023'te 7.500 TL olması bekleniyor. Yıl ortasında yüzde 40'lık zammın ardından asgari ücrete toplamda %80 oranında bir zam gelmesi ihtimaller arasında... İkinci zamla birlikte %80'lik artışın sonucunda net asgari ücret 9.900 liraya gelmesi olasılıklar içinde!

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