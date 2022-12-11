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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum nedir? Kabine Toplantısı bekleniyor...

11.12.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin ne kadar olacağı, 2022 Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 2023 yılında verilecek net asgari ücret, altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ve yapılacak değerlendirmelerin sonucunda belli olacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum nedir? İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum nedir? Kabine Toplantısı bekleniyor...

Asgari ücret milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sene sonunun yaklaşmasıyla asgari ücrette zam tahminleri devam ederken gözler yarın (12 Aralık Pazar) gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum nedir? İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum nedir? Kabine Toplantısı bekleniyor...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü, saat 14.00'te düzenledi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta olacak. Yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarının, aralık ayının son haftasında 4. toplantının ardından belli olacağı tahmin ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında 'kırmızı çizgi'leri olduğunu belirtmişti.

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL,
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL,
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 7 bin 700 TL,
  • Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL olacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum nedir? Kabine Toplantısı bekleniyor...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Kritik Kabine Toplantısı'nda, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konularının ele alınması bekleniyor.

Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın sonucunda, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Kabine Toplantısı

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