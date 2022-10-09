Asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2023 asgari ücret zammı son dakika açıklaması

Asgari ücret zammı ile ilgilin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız’ dedi. Öte yandan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili tahminlerini paylaştı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA HABERLERİ

TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon dışında kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücretle ilgili CNN Türk canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hem sokakta hem Meclis’te hem vatandaşlarımızı ilgilendiren tek konu ekonomi. Çalışanlar yıl başında ne kadar ücret artışı olacağını merak ediyor. Memur ve emeklilere enflasyon farkı veriliyor. Ama asgari ücret bu konuda dertli çünkü bir önceki artış yüzde 30’luk bir artış olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir ara zam olduğunu asıl zammın yıl başında yapılacağından bahsetmişti.

Daha önceki enflasyon oranlarını dikkate alacak olursak 2021 sonunda 2825 TL olan Asgari ücret 4253 TL yükseltilmişti. Yüzde 30 enflasyon varken yüzde 50 artış yapılmıştı. Ancak temmuz ayına gelindiğinde bu artışın eridiği anlaşıldı ve temmuz ayında ikinci bir zam yapıldı. Yüzde 30’luk artışla 5500 TL’ye çıktı.

Özel sektörde çalışanların ücretlerini ilgilendiren bir konu aslında. 5500 liranın üzerinde şu anda yüzde 40 artış olursa 7700 TL, yüzde 45 artış olursa 7925 TL. Ama yine psikolojik bir sınır olarak ilk defa dillendirelim 8000 TL bandı söylenmeye başlandı.

Yüzde 45 artışla 7925 seviyesine gelir. Ocak ayı içerisinde geçmiş 6 ayın enflasyonu açıklanacak şu an itibarıyla enflasyon 6.09. Aralık ayına göre bu aya kadar enflasyon yüzde 52. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 seviyesinde. Daha önce yapılan zamda yüzde 30 artış oldu. Temmuz ayında artışın yüzde 42 olduğunu söylersek yüzde 12’lik bir alınamayan zam var.

Şu anda yüzde 45’lik artışla beraber 7925 lira civarına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsetmiş olduğu sosyal refah payı düzenlemesi ile halkımız enflasyon altında ezdirilmeyecek dedi. O yüzden 8000 TL civarını dillendirmekte fayda var.

