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Asgari ücret ne kadar olacak? Önemli açıklamalar yapıldı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

Enflasyonun artması ve döviz kurlarının yükselmesi , özellikle asgari ücret karşılığında çalışan vatandaşların gözlerini belirlenecek yeni asgari ücret tutarına çevirdi. Temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan en düşük çalışan ücreti olarak tarif edilebilecek asgari ücret; her yıl sonunda toplanan bir komisyon tarafından belirlenir.

Asgari ücret ne kadar olacak? Önemli açıklamalar yapıldı...

İşçinin ve işverenin haklarını korumak üzere kurulmuş çeşitli kurumların her yıl sonunda bir araya gelerek kurduğu bir komisyon tarafından belirlenen asgari ücretin; önümüzdeki yıl için hangi tutarda olacağı şimdiden merak konusu haline geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un işçi ve işvereni kastederek, her iki tarafın da anlaştığı fiyat üzerinden konuşulacağını belirtmesi müjdeli bir haber olarak karşılandı. Asgari ücret karşılığında çalışan vatandaşların, bu açıklamadan sonra yeni yılda verilecek tutara duyduğu merak daha da arttı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUYOR?

Asgari ücretin belirlenmesi, asgari ücret karşılığında çalışanların yanı sıra diğer milyonlarca çalışan vatandaşın da maaşlarının tutarının belirlenmesi anlamına geliyor. Bir taban olarak anlaşılması gereken asgari ücret; temel olarak istihdam edilen çalışanlara verilebilecek en düşük ücret tutarını gösteriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile asgari ücretin miktarında hem çalışanları hem işverenleri memnun edecek bir oran yakalamaya çalıştıklarını beyan etti. Asgari ücretin aslında devlet tarafından değil, çalışan ve işverenin anlaşması ile belirlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk; devletin masada bir nevi uzlaştırıcı hükmünde olduğunu bildirdi. Asgari ücretin ne kadar olacağı henüz belirlenmiş olmasa da, Bakan Selçuk tarafından yapılan bu açıklamalar yıl sonunda toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karara dair çalışanların beslediği ümidi arttırdı.

"İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Açıklanan enflasyon verilerinden sonra alım gücü iyice azalan asgari ücret, çalışanları endişelendirmeye başlamıştı. Bu konuyu da gündemine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri ile asgari ücret karşılığında çalışan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Açıklamasına; enflasyonun üstünde bir asgari ücret zammı belirleneceğini söyleyerek devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra asgari ücret karşılığında çalışan işçileri ezdirmeyeceğini özellikle vurguladı.

Halihazırda 2943 lira brüt, 2324 lira net olarak tedavülde olan asgari ücret, aynı zamanda AGİ adı verilen Asgari Geçim İndirimi ile de destekleniyor. Bekar, evli, bir çocuklu ya da iki çocuklu gibi medeni hale ilişkin konulara göre değişiklik gösterebilen AGİ tutarı en düşük 220,73 lira olarak yürürlükte olmayı sürdürüyor. Yükselen enflasyon ve dalgalanan kur nedeni ile alım gücü yılın başında olduğundan daha zayıf olan bu tutarların, açıklanacak yeni asgari ücret ile piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi ve AGİ ile birlikte yeni ücretin en az 2700 TL olması bekleniyor.

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