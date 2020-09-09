Asgari ücret ne kadar olacak? Önemli açıklamalar yapıldı...

İşçinin ve işverenin haklarını korumak üzere kurulmuş çeşitli kurumların her yıl sonunda bir araya gelerek kurduğu bir komisyon tarafından belirlenen asgari ücretin; önümüzdeki yıl için hangi tutarda olacağı şimdiden merak konusu haline geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un işçi ve işvereni kastederek, her iki tarafın da anlaştığı fiyat üzerinden konuşulacağını belirtmesi müjdeli bir haber olarak karşılandı. Asgari ücret karşılığında çalışan vatandaşların, bu açıklamadan sonra yeni yılda verilecek tutara duyduğu merak daha da arttı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUYOR?

Asgari ücretin belirlenmesi, asgari ücret karşılığında çalışanların yanı sıra diğer milyonlarca çalışan vatandaşın da maaşlarının tutarının belirlenmesi anlamına geliyor. Bir taban olarak anlaşılması gereken asgari ücret; temel olarak istihdam edilen çalışanlara verilebilecek en düşük ücret tutarını gösteriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile asgari ücretin miktarında hem çalışanları hem işverenleri memnun edecek bir oran yakalamaya çalıştıklarını beyan etti. Asgari ücretin aslında devlet tarafından değil, çalışan ve işverenin anlaşması ile belirlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk; devletin masada bir nevi uzlaştırıcı hükmünde olduğunu bildirdi. Asgari ücretin ne kadar olacağı henüz belirlenmiş olmasa da, Bakan Selçuk tarafından yapılan bu açıklamalar yıl sonunda toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karara dair çalışanların beslediği ümidi arttırdı.