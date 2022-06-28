Asgari ücret ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Yapılacak görüşmeler sonucunda zam oranı netlik kazanacak. Peki Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2022? Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bir süre önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşları memur maaşları derken sıra asgari ücrete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ile görüştükten sonra çalışma ile talimat verildiği ve bunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. İşçi kesimi, işveren temsilcileri ve hükümet kanalının yetkilileri bu çalışmalara dahil oluyor.

Bunun üzerinde 3 ana formül var. 1.si asgari ücret 2022 yılının 1.6 aylık döneminde 2800 liradan 4253 liraya yani yüzde 50 artmıştı. Geçen süre içerisinde 5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 34.62’ye geldiğini görüyoruz.

ayın enflasyonunu da bunun üzerine koyduğumuzda yüzde 37 ile 40 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz. Asgari ücretli enflasyon altında ezdirilmeyecekse 4253 lira 5725 liraya yükselmiş olacak bir formül ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 75. Bunun ½'sinin çekilmesi söz konusu olabilir. O vakitte rakam 5847 liraya ulaşmış olacak.

bir formül ise bu daha ziyade işverenlere yönelik bir formül. Asgari ücretin üzerinde işverene bir sigorta maliyeti var o da 879 lira. Asgari ücretin sigorta priminin işverene yansıtılmaması düşünülüyor. Rakam da bu sefer 5132 liraya yükselecek.

Değişik kesimlerden farklı öneriler de var. Bunlardan bir tanesi 1 yıl boyunca sigorta primlerinin alınmaması, vergilerinin alınmaması şeklinde. Bakalım önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkacak."

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz."

Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

Ekonomist Hikmet Baydar asgari ücret için CNN Türk'te oran vererek şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamalarda asgari ücrete yapılacak zam konusunda sinyal verilmedi. Gördüğümüz kadarıyla güzel bir müjde olacak dedi. En azından enflasyona karşı kişilerin korunması söz konusu olacak gibi gözüküyor. Daha önce yüzde 50 civarında bir artış olmuştu. Enflasyonu da dikkate aldığımızda yüzde 20 civarında bir zam yapılması enflasyona karşı korunma anlamına geliyor."

