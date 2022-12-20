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Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında

20.12.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı için nefesler tutuldu. Asgari ücrete yeni yıl zammı yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık tarihinde, ikinci toplantısını ise 14 Aralık tarihinde yaptı. Şimdi gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen toplantıların ardından net rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım heyecanı başladı. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplanacak. Bu toplantının son toplantı olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta saat 14.00'te gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.

asgari-ücret-ne-zaman-açıklanacak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.
Öte yandan, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, komisyon toplantısından önce asgari ücret gündemiyle toplanıp, değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl toplantının ardından net rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

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PAZARLIĞIN 7 BİN 785 LİRADAN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

asgari-ücret-ne-zaman

İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

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