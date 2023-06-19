FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 19 HAZİRAN 2023: Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 19 HAZİRAN 2023: Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?

19.06.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısı sonrası son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu senenin başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye çıkan asgari ücrette ara zam için ilk toplantı salı günü yapıldı. Şimdi gözler 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek olan 2. toplantıda. Tutarın, Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 19 HAZİRAN 2023: Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili bugün son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Belirlenen tutar 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Temmuz ara zammının 3. toplantının ardından belli olması bekleniyor. Yapılacak zam ile işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de artacak. Asgari ücret toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la bir araya gelecek. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette son durum merak konusu oldu. Tüm gözler 2. toplantıya çevrildi.İşte 2023 asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

asgari ücret toplantısı

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret toplantısı için tarih geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da 2. kez toplanacak.

asgari ücret toplantısı

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. KEZ TOPLANIYOR

Asgari ücret toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısında olacak. Toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da olacak.

asgari ücret toplantısı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısının ilkinde rakam telaffuz edilmemişti. İkinci toplantıda işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Toplantıda, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endeksleri dikkate alınacak. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları da değerlendirecek.

asgari ücret toplantısı

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

TEMMUZ ARA ZAMMI İLE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

asgari ücret toplantısı

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BEKLENTİLERİ

Asgari ücrete ilişkin zam senaryoları ise şu şekilde: Asgari ücret yüzde 30 zam gelmesi halinde net 11 bin TL olacak.

Yüzde 35 zam gelirse net 11 bin 400 TL'yi görecek, yüzde 40 zam yapılırsa net 11 bin 900 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda net 12 bin TL üzerinde olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın ve dövizi solladı! En karlı yatırım aracı oldu, 1 Ocak'tan bu zamana...Altın ve dövizi solladı! En karlı yatırım aracı oldu, 1 Ocak'tan bu zamana...
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için tarih belli olduEmekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladıAracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret toplantısı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.