ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 19 HAZİRAN 2023: Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili bugün son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Belirlenen tutar 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Temmuz ara zammının 3. toplantının ardından belli olması bekleniyor. Yapılacak zam ile işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de artacak. Asgari ücret toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la bir araya gelecek. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette son durum merak konusu oldu. Tüm gözler 2. toplantıya çevrildi.İşte 2023 asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret toplantısı için tarih geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da 2. kez toplanacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. KEZ TOPLANIYOR

Asgari ücret toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısında olacak. Toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısının ilkinde rakam telaffuz edilmemişti. İkinci toplantıda işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Toplantıda, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endeksleri dikkate alınacak. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları da değerlendirecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

TEMMUZ ARA ZAMMI İLE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BEKLENTİLERİ

Asgari ücrete ilişkin zam senaryoları ise şu şekilde: Asgari ücret yüzde 30 zam gelmesi halinde net 11 bin TL olacak.

Yüzde 35 zam gelirse net 11 bin 400 TL'yi görecek, yüzde 40 zam yapılırsa net 11 bin 900 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda net 12 bin TL üzerinde olacak.

