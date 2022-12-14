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Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 milyon vatandaşın gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor

14.12.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Asgari ücret için ikinci kez toplantı yapılacak. Bilindiği üzere yükselen enflasyon nedeniyle ilk kez bu sene ek zam yapılmıştı. Öte yandan yeni tutarın belirlenmesi için ilk toplantı 7 Aralık'ta yapıldı. Şimdi gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısına çevrildi. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 milyon vatandaşın gözü bu toplantıda! 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor

Asgari ücret toplantısı tarihi ve saati merak konusu oldu. Asgari ücret zammı 7 milyon vatandaşı doğrudan, herkesi ise dolaylı olarak etkileyecek. Birçok kişi internette "Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kritik toplantı bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) yapılacak.

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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) yapılacak.

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Toplantının saat 14:00’da başlayacağı öngörülüyor.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

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Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 'SSGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını verdi.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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